Турецкий госбанк Ziraat получит кредит в 1,75 млрд евро от Deutsche Bank

Cрок погашения кредита может быть продлен до пяти лет

СТАМБУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Турецкий государственный банк Ziraat подписал кредитное соглашение с крупнейшим банковским концерном ФРГ Deutsche Bank, предусматривающее внешнее финансирование в размере 1,75 млрд евро. Об этом говорится в сообщении турецкой кредитной организации.

"Между банками Ziraat и Deutsche Bank подписано кредитное соглашение по внешнему финансированию в размере 1,75 млрд евро, срок погашения кредита может быть продлен до пяти лет", - отмечается в заявлении.

По мнению аналитиков, подписанное соглашение свидетельствует о возобновлении интереса зарубежного капитала к Турции на фоне проводимой местными властями политики радикальных экономических реформ после состоявшихся в мае президентских и парламентских выборов.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек сообщил газете "Хюрриет", что политика преобразований в экономике приносит конкретные плоды. Подтверждением тому, по его словам, является рост валютных резервов Центробанка Турции на $42,9 млрд с конца мая - до $141,4 млрд по состоянию на 8 декабря. Шимшек назвал это "историческим максимумом".