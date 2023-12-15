Россияне заняли второе место по покупке недвижимости в Таиланде

В течение года они оформили 962 сделки, сообщила газета Bangkok Post

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Россияне заняли второе место среди иностранных покупателей недвижимости в многоквартирных жилых комплексах в Таиланде, оформив в течение года 962 сделки. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным таиландского Информационного центра недвижимости, с января по сентябрь этого года в королевстве было продано в общей сложности 10,7 тыс. объектов недвижимости на сумму 52,3 млрд батов ($1,5 млрд). Это на 38% больше, чем годом ранее. Китайские покупатели приобрели почти 5 тыс. единиц жилья, то есть совершили около 47% от общего числа сделок на сумму 24,7 млрд батов ($710 млн). Иностранцы в основном покупали недвижимость в Бангкоке, а также в курортных провинциях Чонбури и Пхукет.

"Таиландские кондоминиумы (жилые комплексы - прим. ТАСС) по-прежнему пользуются спросом у иностранных покупателей, которые приобретают жилье как с целью инвестирования, так и для постоянного проживания", - сказал исполняющий обязанности директора Информационного центра недвижимости Вичай Виратакапхан.

Участники рынка недвижимости в провинции Пхукет ранее заявили ТАСС, что россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на одноименном курортном острове, значительно опередив по числу бронирований граждан КНР, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Представители местного бизнеса отметили, что 80% заявок на покупку недвижимости приходятся на россиян, остальные 20% - на граждан других стран. Наибольший интерес россияне проявляют к покупке апартаментов стоимостью до 4 млн батов ($111 тыс.).

С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Россия в этом году является пятым по величине туристическим рынком для Таиланда, с начала этого года королевство посетили более 1,3 млн россиян. В 2019 году Россия занимала седьмое место по этому показателю с 1,5 млн посещений.