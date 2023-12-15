В КНР заявили о готовности развивать энергетическое партнерство с Россией

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Китай готов работать с Россией над развитием энергетического партнерства и повышением устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем.
"Китай готов работать с Россией над добросовестной реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, построением партнерства в области энергетического сотрудничества на высшем уровне, повышением устойчивости цепочки энергетической промышленности и цепочки поставок", - отметил вице-премьер Госсовета КНР.
Он также добавил, что энергетическое сотрудничество между РФ и КНР "является моделью прагматического сотрудничества между Россией и Китаем, основанного на равенстве и взаимной выгоде".
Российскую делегацию на встрече, прошедшей в Пекине, возглавлял вице-премьер РФ Александр Новак.