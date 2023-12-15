Байден заверил Эрдогана, что позитивно относится к продаже Турции F-16

СТАМБУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его американский коллега Джо Байден заверил его в четверг в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16.

"Мы вчера подробно поговорили с Байденом. Одним из основных в разговоре был вопрос F-16. Байден сказал, что сам позитивно относится к продаже самолетов и готов внести соответствующее предложение в Конгресс", - сказал Эрдоган журналистам.

Эрдоган отметил, что администрация США придает большое значение подходу Турции к членству Швеции в НАТО и решению, которое по этому вопросу вынесет парламент. "Мы отметили, что придерживаемся честного подхода по Швеции, достаточно, чтобы они [в Стокгольме] взяли под контроль вопросы, связанные с терроризмом. Заявка Швеции уже прошла через профильную комиссию в парламенте", - сказал в связи с этим турецкий лидер.

Эрдоган сообщил ранее журналистам, что рассчитывает на солидарность и взаимность США в вопросе продажи его стране истребителей F-16 в ответ на ратификацию протокола о принятии в альянс Швеции.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре. Изначально ратификационный протокол поступил в комиссию по международным делам, затем будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента.