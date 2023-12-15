Перевозки контейнеров по ж/д сети могут достигнуть 10 млн ДФЭ в 2030 году

Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеро

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Перевозки контейнеров по сети РЖД в 2030 году могут достигнуть 10 млн ДФЭ (TEU). Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе выступления на Железнодорожном съезде.

"Активно продолжим развитие контейнерных перевозок. Построение сети терминалов и площадок, возврат к перевозкам контейнеров в полувагонах, создание инновационных фитинговых платформ под скорость 140 км/ч - это хорошие предпосылки, чтобы психологический рубеж в 10 млн ДФЭ мы преодолели в 2030 году", - сообщил он.

В 2022 году по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 6 млн 521,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). За 11 месяцев 2023 года РЖД отправили во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, 6,8 млн контейнеров ДФЭ (+14,2%).