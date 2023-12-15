В Грузии обязали водителей использовать зимние шины в высокогорной местности

В период с 1 декабря по 1 марта патрульная полиция будет контролировать проезд автомобилей в таких регионах, а также в ущельях и других местах, определяемых правительством

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, по которому водители обязаны использовать зимнюю резину с декабря по март при проезде в высокогорных регионах. Заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

За закон проголосовали 82 депутата при необходимом кворуме в 76 человек.

Как ранее при рассмотрении законопроекта пояснил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе, патрульная полиция будет контролировать проезд автомобилей в высокогорных регионах, ущельях и других местах, которые определит правительство в период с 1 декабря по 1 марта. В случае, если автомобили не будут оснащены соответствующими шинами, им будет запрещен въезд. Зоны будут помечены дорожными знаками.

В случае, если водитель не подчинится требованию полиции, стражи порядка будут вправе отправить автомобиль на штрафстоянку и оштрафовать водителя на 100 лари (более $37). Также, при необходимости, в определенных климатических условиях, МВД сможет обязать использовать цепи противоскольжения, заранее уведомив об этом граждан.