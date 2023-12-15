В РФ балльную систему оценки локализации распространили на авиабеспилотники

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В РФ балльная система оценки локализации производства распространена на авиационные беспилотники. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Постановление дополнено отдельным разделом по гражданским беспилотникам самолётного, вертолётного и мультироторного типов. С целью стимулирования локализации производства БАС вводится балльная система ее оценки в зависимости от значимости и сложности ключевых комплектующих", - отмечается в сообщении.

Как пояснил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, изменениями в постановление № 719 определены критерии оценки локализации двигателей, трансмиссий, топливных и бортовых систем, шасси, фюзеляжей, контроллеров и других ключевых элементов БАС.

"719-е постановление - это дорожная карта технологического развития отрасли, которая станет базой для запуска всех мер господдержки. <…> Изменения подготовлены с учетом предложений производителей и профильных ассоциаций с целью создания максимально благоприятных условий для развития отрасли", - цитирует его слова пресс-служба.