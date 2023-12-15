Путин сообщил, что железные дороги РФ надежно обеспечивают воинские перевозки

По словам президента, в 2022 году именно РЖД и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, к портам на севере и юге страны и тем самым внесли свой вклад в отражение санкционных атак против РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

"Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", - сказал глава государства.

Путин отметил, что в 2022 году именно компания "Российские железные дороги" (РЖД) и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, к портам на севере и юге страны и тем самым внесли свой вклад в отражение санкционных атак против РФ, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода продукции на перспективные глобальные рынки.

"В целом и пассажирские, и грузовые поезда в России следуют по расписанию. И это в том числе результат модернизации управления железной дорогой, отработки на практике более современных и более эффективных методов движения состава, включая технологии виртуальной сцепки", - подытожил президент.