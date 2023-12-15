В "Автовазе" заявили о подорожании автомобилей Lada на 40% с февраля 2022 года

Средневзвешенный рост цен на автомобили "Автоваза" по итогам 2023 года составит примерно 11%, сообщил глава компании Максим Соколов

ИЖЕВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Средневзвешенный рост цен на автомобили "Автоваза" по итогам 2023 года составит примерно 11%, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. Всего же с февраля 2022 года стоимость автомобилей Lada выросла на 40%.

"Президент всегда обладает самой точной информацией. <…> Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года - да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире", - сказал он.

Соколов отметил, что первая половина этого роста - 20% - была еще до мая 2022 года, когда "Автовазом" управлял концерн Renault.

"За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома, - рост был не такой существенный. В пределах 4%", - объяснил глава компании.

В то же время Соколов уточнил, что благодаря поддержке со стороны государства и собственным маркетинговым программам "Автоваза" стоимость автомобилей удается стабилизировать. Так, цены на базовые и бюджетные модели Granta и Niva продолжают оставаться в диапазоне от 700 тыс. до 1 млн рублей, отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что цены на российские автомобили выросли примерно на 40%, но будут снижаться по мере увеличения производства.