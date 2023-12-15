Акционеры "Фосагро" утвердили промежуточные дивиденды в 291 рубль на акцию

Выплату дивидендов произведут в срок до 6 февраля 2024 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Фосагро" одобрило выплату промежуточных дивидендов в размере 291 рубль на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Реестр для получения дивидендов закроется 25 декабря 2023 года. Выплата дивидендов будет произведена в срок до 6 февраля 2024 года.

В начале октября 2023 года акционеры "Фосагро" не приняли решения по дивидендам за первое полугодие 2023 года, отложив вопрос по распределению прибыли. Ранее совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия в размере 126 рублей на акцию.

"Фосагро" за девять месяцев 2023 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 56,78 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 45%, до 82,9 млрд рублей. Показатель EBITDA в январе - сентябре снизился на 24%, до 151,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 41%, до 131,27 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 0,7% и составил 80,98 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 1,3х.

"Фосагро" при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х - 50-75% свободного денежного потока; свыше 1,5х - менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. Как правило, компания выплачивает дивиденды поквартально.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.