Мантуров: Россия прорабатывает возможность увеличения поставок нефти в Узбекистан

При этом РФ поддерживает стремление Узбекистана осваивать собственную минерально-сырьевую базу и готова продолжать обсуждение партнерства в области геологии и недропользования

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан.

В заседании также принял участие заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

"Не менее важную роль играет плодотворное взаимодействие в сфере стандартизации и метрологии. В настоящее время сформированы рекомендуемые перечни испытательного оборудования для модернизации и дооснащения испытательных лабораторий узбекской стороны. В результате появится возможность проведения оценки соответствия требованиям 15 технических регламентов ЕАЭС. Большое значение придаем сотрудничеству в энергетике. Прорабатываем возможность увеличения поставок в Узбекистан нефти и нефтепродуктов", - рассказал Мантуров.

При этом Россия поддерживает стремление Узбекистана осваивать собственную минерально-сырьевую базу и готова продолжать обсуждение партнерства в области геологии и недропользования.

"У нас уже есть успешные проекты по проведению разведочных работ на нефть и газ в акватории Аральского моря и прилегающих территориях. Впервые в постсоветской истории на территории Узбекистана выполнены сейсморазведочные работы на углеводородное сырье. Их результаты позволяют прогнозировать открытие в регионе крупных преимущественно газовых месторождений", - подчеркнул вице-премьер - глава Минпромторга РФ.