Путин заявил, что будущее российских железных дорог стоит за высокоскоростным сообщением

Президент призвал развивать инфраструктуру для высокоскоростного пассажирского сообщения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Развитие высокоскоростного пассажирского сообщения - это основа будущего отечественных железных дорог, сообщил президент России Владимир Путин на IV съезде железнодорожников.

"Конечно, развивать надо инфраструктуру для высокоскоростного пассажирского сообщения", - сказал глава государства. "За этим будущее российских железных дорог", - заметил он. "За этим будущее российских железных дорог, новое качество услуг, дополнительные возможности для миллионов людей, экономики страны, бизнеса, туризма, для наших торговых связей, для развития регионов и городов", - заметил он.