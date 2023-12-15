Путин заявил о задачах повышения скорости, качества и удобства ж/д-перевозок в РФ

По словам президента, устойчивая и надежная работа российских железных дорог во многом определяет динамику развития страны, качество национальной экономики и ее глобальную конкурентоспособность

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения скорости, качества и удобства железнодорожных перевозок в России.

"Безусловно, надо думать и надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Все это в числе наших задач", - сказал глава государства, выступая на Железнодорожном съезде.

По его словам, устойчивая и надежная работа российских железных дорог во многом определяет динамику развития всей страны, качество национальной экономики и ее глобальную конкурентоспособность. "Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей", - отметил Путин.

"С учетом новых вызовов необходимо наращивать возможности отечественной промышленности, технологической сферы, отраслевой науки и образования", - продолжил президент. По его словам, в этой работе будут объединяться усилия государства, регионов, бизнеса и трудовых коллективов железнодорожников.

"Обязательно решим все поставленные задачи в интересах России", - заключил глава государства.