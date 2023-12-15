В некоторых торговых сетях Воронежской области возник дефицит продуктов из-за снегопада

Дефицит зафиксировали в магазинах на первых этажах многоквартирных домов и в их дворах из-за проблем с подвозом товаров

ВОРОНЕЖ, 15 декабря. /ТАСС/. В Воронежской области зафиксировали в торговых сетях отсутствие некоторых продуктов короткого срока хранения, это связано с обильным снегопадом и трудностями подвоза товаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в 30 магазинах торговых сетей в Воронеже, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В объектах торговых сетей категории "магазины у дома" на протяжении последних дней наблюдаются случаи отсутствия ряда товарных позиций короткого срока хранения. Данная проблема обусловлена погодными условиями, которые не происходили в регионе несколько десятков лет. По подсчетам министерств Воронежской области, пока самая сложная ситуация наблюдается в 30 магазинах торговых сетей, находящихся в городской черте", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в гипермаркетах проблем с подвозом продуктов нет, но дефицит есть в магазинах на первых этажах многоквартирных домов и в их дворах, именно они страдают от логистических сложностей у поставщиков. Также власти региона обращают внимание на то, что из-за сильного снегопада и заставленных машинами дорог грузовики не могут подъехать к магазинам для разгрузки товара: водители и экспедиторы несут мелкие упаковки на руках, но крупные так не доставить, поэтому работники торговых сетей ежедневно выходят на расчистку подъездных путей, а для сопровождения грузовиков с товарами выделяют тяжелую технику. Власти региона также призывают автовладельцев убрать машины с обочин дорог, не оставлять их на пути снегоуборочной техники.

"Объемы производства не сокращены, запасы на складах достаточные. Но, конечно, запастись впрок товарами со сроком хранения до 14 дней небольшим торговым объектам проблематично. Отдельно граждан просят не поддаваться панике и не скупать товары первой необходимости про запас. Логистические проблемы сетевых магазинов будут решены в самое короткое время", - отмечается в сообщении.