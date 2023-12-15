Минпромторг поддерживает издание приказа о минимальной величине продажи арматуры на бирже

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что бизнес также заинтересован в появлении новых каналов сбыта и формировании прозрачных и независимых индикаторов цен

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает издание совместного с ФАС и Минстроем РФ приказа об установлении минимального объема продажи арматуры на бирже, крупнейшие производители арматуры уже выразили заинтересованность в организации биржевых торгов этой продукцией. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Очевидно, что данный вопрос находится в полномочиях ФАС России. Мы со своей стороны, учитывая в том числе последнее поручение Марата Хуснуллина (вице-премьер РФ - прим. ТАСС) об организации биржевых торгов основными ценообразующими строительными ресурсами, поддерживаем такое решение", - сказал он.

По словам Евтухова, бизнес также заинтересован в появлении новых каналов сбыта и формировании прозрачных и независимых индикаторов цен. "Заинтересованность в организации биржевых торгов арматурой уже выразили крупнейшие производители - "Промсорт" и "Новосталь", - добавил замглавы Минпромторга.

Ранее в ФАС сообщали, что проработка вопроса об издании совместного приказа ФАС России, Минпромторга России и Минстроя России, устанавливающего минимальную величину продаваемой на бирже арматуры, продолжается. В службе также отмечали, что по состоянию на 6 декабря в России наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем этого года и для стабилизации ситуации на рынке в том числе, развивается биржевая торговля арматурой.