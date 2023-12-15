В Белоруссии позитивно оценили реализацию проектов импортозамещения на средства РФ

В 2023 году объем выпуска импортозамещающей продукции составит около $29 млрд, сообщил Роман Головченко

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко позитивно оценивает ход реализации проектов в сфере импортозамещения, на которые выделяются средства российского кредита.

"Выборка средств идет в соответствии с графиками, проекты реализуются по плану. У нас никакой обеспокоенности нет в целом по освоению кредитной линии", - отметил белорусский премьер журналистам. Видеофрагмент высказываний Головченко опубликовал Telegram-канал пресс-службы правительства.

Премьер напомнил, что к настоящему времени с российской стороной согласованы 23 проекта в сфере импортозамещения. "В общем объеме средств, которые выделены, примерно 86-86 млрд российский рублей уже спланированы. 13 миллиардов [рублей] уже выбрано", - уточнил он. Кроме того, добавил Головченко, "работа ведется над паспортами новых проектов". "Мы поработали, чтобы максимально сократить сроки [реализации проектов]. Мы их сдвинули влево где-то на несколько месяцев, а где-то на полтора-два года", - сказал глава правительства.

По его словам, в Белоруссии ожидают, что в текущем году объем выпуска импортозамещающей продукции составит около $29 млрд. "Еще два года назад было около $26-27 млрд, то есть за год мы прибавим $2 млрд. В следующем году мы должны выйти за $30 млрд", - отметил премьер Белоруссии.

Белоруссия и Россия 16 ноября 2022 года подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который направят на проекты в сфере импортозамещения.