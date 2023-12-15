Набиуллина: ключевая ставка будет высокой столько времени, сколько потребуется

Согласно базовому прогнозу Банка России, инфляция в РФ в 2023 году будет находится на уровне 7-7,5%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Банк России будет держать ключевую ставку на высоком уровне столько времени, сколько потребуется для устойчивого замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складываются устойчивые тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", - сказала она.

Согласно базовому прогнозу Банка России, инфляция в РФ в 2023 году будет находится на уровне 7-7,5%, ЦБ ожидает ее вблизи верхней границы диапазона. По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Сегодня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.