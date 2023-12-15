Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" по поводу незаякоренных инфляционных ожиданий

Глава ЦБ также сообщила, что основная задача Банка России на 2024 год - вернуть инфляцию к показателям вблизи 4%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Банк России испытывает "сильное беспокойство" по поводу незаякоренных инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается того, что инфляционные ожидания остаются высокими несколько лет подряд - нас это сильно беспокоит. Я считаю, что якорь в виде низкой предсказуемой инфляции - это должен быть основной якорь в нашей политике. Иногда нам предлагают [таргетировать] валютный курс, но я сейчас не буду распространяться, почему это нехороший якорь", - сказала она.

Набиуллина добавила, что инфляционные ожидания в России всегда были адаптивными и следовали за текущей инфляцией. "Мы не успели добиться, за тот короткий период, который у нас был с начала таргетирования, <…> серьезного заякорения инфляционных ожиданий. Но они были более заякоренными, чем до таргетирования инфляции", - пояснила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что основная задача Банка России на 2024 год - вернуть инфляцию к показателям вблизи 4%. При этом следующее изменение цели по инфляции в РФ должно быть в сторону снижения, но никак не в сторону увеличения. "Мы когда проводили обзор денежно-кредитной политике к 2021 году, считали, что у нас уже возникли предпосылки для снижения таргета [цель по инфляции]. Потому что при снижении таргета уровень общественного благосостояния растет во всех смыслах. Но это надо делать после того, как мы стабилизируем инфляцию около 4%. И следующее движение должно быть в сторону снижения таргета, никак не в сторону увеличения", - заключила глава ЦБ.