Поставки газа в Молдавии подорожали после передачи газопровода румынской компании

По словам Игоря Додона, "Вестмолдтрансгаз" запросила увеличение тарифа на транспортировку газа в 12-13 раз

КИШИНЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Поставки газа потребителям Молдавии подорожали после решения правительства о передаче под управление румынскому "Вестмолдтрансгазу" газотранспортной сети республики, которая принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу". Об этом сообщил лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в своем Telegram-канале.

"Эта компания сразу запросила увеличение тарифа на транспортировку газа в 12-13 раз, до 400 леев за 1 тыс. куб. м. Они [правительство] не только покупают газ по завышенным ценам через посредников, они еще передали газотранспортную сеть под управление румынской компании, которая возложила на молдавских потребителей дополнительные расходы в размере около €20 млн в год", - сказал Додон.

Решение о передаче трубопровода было принято в сентябре Комиссией по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии. Оно было продиктовано взятыми перед ЕС обязательствами внедрить положения Третьего энергопакета, который запрещает компаниям совмещать услуги по реализации газа, его транспортировке и распределению. Эксперты считают, что это требование направлено против "Газпрома", который является крупнейшим акционером "Молдовагаза".

Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ выросли почти в семь раз в 2022 году, до 29,27 леев ($1,6), а затем были снижены до 17,4 леев ($0,9).

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. Российская компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.