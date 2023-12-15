Экспорт украинских полуфабрикатов из углеродистой стали упал почти на 40%

Основной экспорт осуществлялся в Болгарию, Польшу и Италию

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украина в январе - ноябре этого года снизила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном выражении на 39,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 104 тыс. тонн. Об этом сообщает профильный портал "Минпром" со ссылкой на статистику Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что в денежном выражении этот экспорт составляет $562,108 млн (снижение на 51%). Основной экспорт осуществлялся в Болгарию (37,01% поставок в денежном выражении), Польшу (23,19%) и Италию (9,89%).

В 2022 году Украина снизила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном выражении на 72%, если сравнивать с предыдущим годом - до 1 млн 899 тыс. тонн, а в денежном выражении на 70,9% - до $1 млрд 191 млн.

Издание приводит результаты экспертного исследования, согласно которому ситуация в горно-металлургическом комплексе Украины продолжает ухудшаться. За первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50% по сравнению с предыдущим годом, а горно-обогатительные комбинаты работают в среднем на 30-40% от мощности.

По мнению экспертов, чтобы спасти отрасль, необходимо наращивать объемы экспорта, увеличить внутренний спрос на сталь, а также сдерживать тарифы на электроэнергию и грузовые перевозки по железной дороге.