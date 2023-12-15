"Россети": Российский национальный комитет СИГРЭ подвел итоги работы в 2023 году

Собрание утвердило обновленный механизм поощрения наиболее активных членов сообщества

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Участие в исследованиях СИГРЭ - крупнейшей научно-технической ассоциации в электроэнергетике, которая объединяет ученых и экспертов из более чем 100 стран, - позволяет отечественным специалистам нарабатывать деловые контакты и развивать компетенции. Об этом заявил глава Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, первый заместитель генерального директора группы "Россети" Андрей Муров.

В ходе очередного общего собрания членов организации (XXII-й Ассамблеи) и ежегодной итоговой встречи с руководителями ведущих научно-технических партнеров он отметил, что СИГРЭ - конструктивная и неполитизированная площадка, позволяющая видеть глобальную картину развития отрасли. "Ассоциация ориентирована на решение реальных проблем, с которыми сталкиваются энергокомпании и производители оборудования по всему миру. Проводимые исследования имеют прикладное значение. Активное участие в этой работе представителей России важно для решения задач технологического развития отечественной энергетики в соответствии с актуальными трендами", - сказал Андрей Муров, слова которого приводятся в сообщении группы "Россети".

Собрание утвердило обновленный механизм поощрения наиболее активных членов сообщества. Также в ходе встречи были рассмотрены итоги работы молодежной секции РНК, которая является одной из самых многочисленных в мире. В 2023 году в ее мероприятиях приняли участие более 6 тыс. студентов, аспирантов, ученых и специалистов из вузов и отраслевых компаний России, Белоруссии и Казахстана.

Муров подчеркнул, что в настоящее время комитет ведет подготовку к 50-й сессии СИГРЭ, которая пройдет в августе 2024 года. "Ее ключевыми темами должны стать: переход к индустрии 5.0, цифровизация, распространение активных распределительных сетей в сочетании с ростом ВИЭ, долгосрочное планирование энергообъектов с горизонтом до 50 лет, развитие трансграничных связей, создание новых водородных и накопительных технологий", - следует из сообщения. Планируется, что в дискуссионную часть мероприятия будет включено несколько десятков докладов российских специалистов.

РНК остается одним из крупнейших в Европе. По итогам года его состав пополнился 130 новыми индивидуальными и коллективными членами.

СИГРЭ - одна из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций мира. Отечественные специалисты принимают участие в ее работе с 1923 года. С 2015 года Российский национальный комитет СИГРЭ возглавляет первый заместитель генерального директора компании "Россети" Андрей Муров.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.