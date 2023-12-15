Путин открыл по ВКС железнодорожные объекты в двух регионах

Речь идет о Керакском тоннеле и железнодорожной линии Выходной - Лавна

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии железнодорожных объектов в двух регионах.

Это, в частности, новый Керакский тоннель - самый длинный на Забайкальской железной дороге. Его протяженность составляет 926 м. Он находится на перегоне Ковали - Ульручьи Транссибирской магистрали в Амурской области.

Первый Керакский тоннель был построен в 1910 году. В 2010 году его признали аварийным, а ремонт - нецелесообразным. Строительство нового тоннеля началось в июле 2021 года. В компании "Российские железные дороги" (РЖД) подчеркивали, что реализация проекта позволит повысить безопасность грузовых и пассажирских перевозок и будет способствовать развитию пропускной способности Транссиба.

Путин поблагодарил строителей, инженеров и всех, кто работал над проектом. "Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект - это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации - в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона, - заметил глава государства. - Здорово. Результат хороший".

Линия в Мурманской области

Также в числе открывавшихся сегодня объектов - железнодорожная линия Выходной - Лавна (Мурманская область) к новому морскому порту в Кольском заливе. В 2022 году значительная часть грузов, которая ранее шла на экспорт в западном направлении, была переориентирована на восток, для доставки туда используются в том числе гавани Северо-Запада. Сегодня РЖД открывало на линии рабочее движение, которое позволит везти грузы в порт. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной - Лавна планируется в 2024 году.

В прошлом году правительство поручило РЖД завершить строительство железнодорожной линии. Проектом с 2014 года занимались частные компании. Перед РЖД стояла задача за два года сделать то, над чем они работали восемь лет. На тот момент строительная готовность объекта составляла 55%.

Выслушав доклад, Путин признался, что не сомневался в силах железнодорожников. При этом он призвал подумать о дальнейшем развитии этого участка, пояснив, что речь идет о стратегическом направлении.

В заключительной части мероприятия президент дал отмашку на запуск движения по обоим участкам. "[Начать] движение разрешаю!" - скомандовал он.