Путин назвал расширение квантовой сети абсолютно приоритетной задачей РФ

Оно приведет Россию в число мировых лидеров в этой сфере, заявил президент

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Развитие квантовых коммуникаций входит в приоритетные задачи властей, оно приведет Россию в число мировых лидеров в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

Комментируя роль РЖД в развитии квантовых коммуникаций, глава государства подчеркнул, что в этом направлении они являются лидером. "Это одна из сквозных технологий, где у России есть серьезный научный практический задел и возрастающие компетенции, собственные. Уже создается магистральная квантовая сеть, которая на новом уровне обеспечит качество и безопасность коммуникации, повысит скорость передачи данных, а значит позволит укреплять связанность страны. Для России, самой огромной территории в мире, это абсолютно приоритетная задача", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что создается база для бурного развития отраслей и услуг экономики больших данных, экономики будущего.

"По итогам текущего года протяженность квантовой сети превысит 3 тыс. 200 км, она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города России, - продолжил глава государства. - Темпы развития сети будут нарастать, в следующем году ее протяженность увеличится до 7 тыс. км, присоединятся Сочи и Екатеринбург, а к концу текущего десятилетия квантовая инфраструктура обеспечит такой географический охват, который будет полностью отвечать внутренним потребностям нашей страны, приведет Россию в число мировых лидеров в этой сфере. Очень рассчитываю, что РЖД как головная компания по этому стратегическому направлению в полной мере реализует столь масштабные планы".

Путин назвал РЖД мощным высокотехнологичным комплексом, одним из флагманов российской экономики по внедрению инноваций и цифровых решений. "При этом упор делается именно на отечественные разработки, на использование российского программного продукта, - обратил внимание президент. - Кстати, добавлю, что благодаря новым сервисам фактически ушли в прошлое очереди возле железнодорожных касс. Сегодня три четверти билетов оформляются в онлайн-системе, на интернет-сайтах или с помощью мобильного приложения".