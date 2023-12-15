С астраханских верфей планируют спустить восемь судов в 2024 году

Загрузка верфей достигла уже 90%

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Загрузка астраханский верфей Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) составляет почти 90%. В 2024 году планируется передать заказчикам восемь судов, сообщил ТАСС гендиректор ЮЦСС Анатолий Мишанов в рамках церемонии закладки плавдока по заказу "Северной верфи".

"На сегодняшний день у нас загрузка всех трех предприятий почти под 90%. В 2023 году мы сдали два танкера, один земснаряд и пассажирское судно. В 2024 году все начатые ранее объекты мы отдадим заказчикам. Предполагаем передать им четырехпалубный лайнер, второе пассажирское судно, два танкера и сухогруз, а также три земснаряда, всего восемь объектов. В 2024 году предполагается, что мы выйдем на прибыльные показатели, все проекты на данный момент обеспечены финансированием", - сказал Мишанов.

Он уточнил, что в 2024 году ЮЦСС готов к выполнению заказов для компании "Лукойл" в части строительства шельфовых объектов. На производственной площадке "Красные баррикады", где такие объекты являются основными для постройки, продолжится возведение шельфового объекта для месторождения "Каменномысское-море" по заказу компании "Газпром".

"Максимальная загрузка мощностей потребовала модернизации производства всех наших верфей, уже закуплена часть оборудования. Будем обновлять парк техники, что позволит еще больше увеличить мощности", - добавил Мишанов.

В Астраханской области представлены три площадки ЮЦСС: судостроительный завод "Лотос" и две производственные площадки - "Красные баррикады" и "Астраханское судостроительное производственное объединение".

АО "Южный центр судостроения и судоремонта", входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия южных регионов России. ОСК - это крупнейшая судостроительная компания России, в холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.