Бюджет Ярославской области на 2024 год утвердили с профицитом в 2,8 млрд рублей

Доходы составят 132,6 млрд рублей

ТАСС, 15 декабря. Депутаты Ярославской областной думы утвердили бюджет региона на 2024 год в окончательном чтении с доходами на уровне 132,6 млрд рублей, профицит составит 2,8 млрд рублей, сообщили в региональном парламенте.

"Областная дума утвердила бюджет региона на 2024 год. Доходная часть областного бюджета составит 132,6 млрд рублей, расходная - 129,8 млрд рублей, профицит - 2,8 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Расходы на социальную защиту предусмотрены на уровне 24,4 млрд рублей, также в бюджете заложены траты для повышения на 5,4% зарплат работникам бюджетной сферы. Более 17 млрд рублей направят на развитие системы здравоохранения, 2,5 млрд рублей из них - на льготное лекарственное обеспечение. Расходы на развитие системы образования запланированы в объеме более 28 млрд рублей, в том числе на создание передовой инженерной школы при Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева. В 2024 году планируется построить школы в Угличе, поселке Заволжье, Ярославле, 460 млн рублей направят на антитеррористическую защищенность всех школ региона.

"Дорожный фонд области составит 16,8 млрд рублей, расходы на сферу ЖКХ - 10,5 млрд рублей. В 2024 году предполагается построить 22 современных котельных и провести перераспределение полномочий в сфере теплоснабжения на областной уровень, чтобы решить проблему долгов теплоснабжающих организаций", - отметили в облдуме.