Кабмин продлил на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Запрет не коснется тех объектов, что отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мораторий на проведение проверок бизнеса будет действовать и в 2024 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"По решению главы государства мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок [бизнеса]. Запрет на такие действия не коснется тех объектов, что отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и при срабатывании специальных индикаторов, которые свидетельствуют о вероятном нарушении обязательных требований", - сказал председатель правительства.

По его словам, мораторий уже хорошо себя зарекомендовал, позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Таким образом бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта, добавил Мишустин.

"С учетом принятых правительством решений органами прокуратуры согласовано включение в план на текущий год около 93 тыс. мероприятий, это, кстати, в четыре раза меньше, чем в 2022 году", - обратил внимание премьер.

Во многих случаях, отметил он, на замену пришли профилактические визиты, которые позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций. "По состоянию на конец ноября их число почти в три раза превысило количество проверок", - уточнил глава кабинета министров.