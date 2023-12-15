Набиуллина: изъятие доходов от замороженных активов РФ подрывает доверие к евро

Банк России готовится к подаче иска для возврата российских замороженных активов, сообщила глава регулятора

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Изъятие доходов от замороженных активов РФ подрывает доверие к евро как к резервной валюте. Банк России готовится к подаче иска для возврата российских замороженных активов. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается изъятия доходов от инвестирования замороженных средств, как изъятие, так и в принципе заморозка средств, на наш взгляд, ухудшает перспективы развития евро как резервной валюты, используемой в международных резервах, расчетах", - сказала она.

Отвечая на вопрос, когда ЦБ подаст иск о возврате российских замороженных активов, Набиуллина сообщила, что регулятор прорабатывает этот вопрос, несмотря на имеющиеся сложности. "Что касается исков по замороженным активам, я уже не раз об этом говорила, мы готовимся, у нас есть там определенные сложности, но проработка этого вопроса ведется", - заключила она.

Ранее Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их средства со счетов типа "С". Торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. Как пояснял регулятор, каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов может быть "обменяна" на замороженные активы россиян.

Как ранее отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей.