Путин: РФ продолжит укреплять соцполитику и кадровый потенциал в сфере железных дорог

Президент напомнил, что РЖД является крупнейшим корпоративным работодателем в России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия и дальше будет укреплять кадровый потенциал в железнодорожной отрасли, социальную защищенность сотрудников, а также улучшать условия труда на железных дорогах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде.

"Мы обязательно будем укреплять кадровый потенциал отрасли, улучшать условия труда на железной дороге, социальную защищенность сотрудников и ветеранов предприятий, - сказал президент. - Конечно, нерешенных вопросов здесь много. Обязательно и руководство отрасли, и руководство правительства - все мы будем, конечно, совместно с руководством компании (РЖД - прим. ТАСС) думать над решением этих задач".

Глава государства напомнил, что РЖД является крупнейшим корпоративным работодателем в России. "Причем во многих районах, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке, железная дорога играет определяющую роль в жизни целых городов и поселков. Не только обеспечивает рабочие места, но и решает другие важные социальные задачи", - подчеркнул Путин.

Он поблагодарил всех руководителей бывшего министерства путей сообщения, а также руководство созданной на его базе компании "РЖД", всех ее подразделений и отраслевого профсоюза за то, что "в непростые периоды сохранили обширную социальную инфраструктуру, думали о том, как будут жить люди, трудовые коллективы и их семьи". "Сегодня эта социальная инфраструктура развивается, и такие инвестиции, вложения, такая забота о сотрудниках реально работают на будущую отрасль, повышают ее конкурентоспособность, привлекательность для новых кадров, для молодых людей", - отметил президент.

Кроме того, компания "РЖД" уделяет повышенное внимание школьникам, развитию их способностей и талантов, добавил Путин. "Этим занимаются профессиональные центры при школах и лицее, действуют 26 детских железных дорог, на базе которых открыты шесть "Кванториумов" (сеть детских технопарков - прим. ТАСС), их специализация - IT и робототехника. Такие инициативы, безусловно, заслуживают самой высокой оценки", - заключил глава государства.