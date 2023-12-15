Минфин заявил о проработке проекта ВСМ в направлении юга

В ответ на просьбу ТАСС уточнить детали по строительству инфраструктуры в министерстве рекомендовали обратиться в РЖД

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали в направлении юга прорабатывается, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что высокоскоростные магистрали могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в направлении юга.

"Проект находится на стадии проработки", - отметили в Минфине. В ответ на просьбу ТАСС уточнить детали по строительству инфраструктуры в министерстве рекомендовали обратиться в РЖД.

Финансовая модель строительства магистрали дорабатывается, стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены, отмечали в министерстве ранее.

В настоящее время стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в 1,7 трлн рублей. Согласно подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.