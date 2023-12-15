ЦБ РФ поддерживает предложения по ужесточению требований к льготной ипотеке

Это приведет к некоторому охлаждению рынка, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Банк России поддерживает предложения правительства по ужесточению требований к льготной ипотеке, поскольку они позволят несколько охладить рынок. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас правительство по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведет к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект на портфель ипотеки в целом будет оказывать повышение ключевой ставки. <…> Также влияние оказывают наши макропруденциальные меры, которые с 1 января еще будут дополнительно ужесточены", - сказала она.

О программе льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Согласно условиям, ставка не превышает 8%. Лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов - 6 млн руб.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. При этом Банк России также сообщал, что поддерживает идею увеличения первоначального взноса по программам льготной ипотеки.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников, заявил, что попросил правительство сохранить первоначальный взнос по льготной семейной ипотеке на уровне 20%, а накануне в ходе прямой линии и пресс-конференции он высказался за продление программы льготной семейной ипотеки.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем последнем в 2023 году заседании повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.