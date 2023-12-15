Денежные переводы из РФ в Грузию в ноябре сократились в 4,1 раза в годовом выражении

Нацбанк страны отметил, что в ноябре 2022 года этот показатель был одним из самых высоких и составлял $316,1 млн

ТБИЛИСИ, 15 декабря. /ТАСС/. Объем переводов денежных средств из России в Грузию в ноябре составил $75,3 млн, что в 4,1 раза меньше показателя ноября прошлого года. Об этом сообщил Национальный банк Грузии.

По опубликованным на сайте регулятора данным, в ноябре по сравнению с октябрем в Грузию из России было отправлено на $13,5 млн больше (на 21,8% больше). Рост в объеме переводов из РФ в ноябре продолжился после того, как в октябре он был зафиксирован впервые за полгода: в последние месяцы этот показатель неизменно снижался и в сентябре достиг самой низкой отметки с марта 2022 года. В ноябре 2022 года был отмечен один из самых высоких показателей в принципе - $316,1 млн.

Общий объем переводов из-за рубежа в Грузию составил в ноябре $292,7 млн, что на 43,8% меньше аналогичных данных прошлого года. Доля России остается самой крупной - 25,74%. На втором месте по объему отправленных в Грузию средств находится Италия (14,62%), на третьем - США (13,92%).