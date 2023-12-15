Набиуллина заявила, что банки могут внести в бюджет РФ за 2023 год около 1 трлн рублей

Средства могут пойти на социальные расходы или поддержку экономики, рассказала глава Банка России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские банки по итогам 2023 года могут внести в бюджет страны около 1 трлн рублей. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Многие банки у нас являются государственными, то есть они платят дивиденды. Все банки платят налоги и дивиденды. По нашим оценкам, за этот год банки могут внести в бюджет почти 1 трлн рублей. И это тоже может расходоваться на соответствующие бюджетные расходы - социальные расходы и на поддержку экономики", - сказала она.

Глава Банка России напомнила, что прибыль банков в 2023 году, которая, по прогнозу, должна превысить 3 трлн рублей, нельзя рассматривать в отрыве от прибыли 2022 года, когда прибыль сектора упала сильнее, чем в какой-либо другой отрасли экономики - в 10 раз. В то же время прибыль нефинансового сектора сократилась несущественно.

"Если смотреть за два года, то прибыль находится на уровне даже ниже, чем было в спокойном 2021-м году", - подчеркнула Набиуллина.

"Может быть, просто для понимания масштаба цифр: на слуху цифра 3 трлн рублей - прибыль банковского сектора в этом году. В этом году среднемесячная прибыль нефинансового сектора больше трех трлн (рублей) - то есть нефинансовый сектор зарабатывает каждый месяц больше, чем банковский сектор заработает за весь год", - добавил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Совет директоров Банка России на последнем в 2023 году заседании повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России при этом сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5% и ожидает ее вблизи верхней границы диапазона. Кроме того, регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.