Кабмин выделит 2 млрд рублей на восстановление предприятий в регионах, близких к зоне СВО

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, решение поможет развитию отечественного бизнеса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделит 2 млрд рублей на восстановление предприятий в регионах, близких к зоне проведения СВО, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство по поручению президента разработало механизм, который позволит региональным фондам развития промышленности предоставлять таким организациям гранты на восстановление или перемещение производства и его защиту. Для этого выделим около 2 млрд рублей. Средства получат более 20 предприятий в 5 российских субъектах - Белгородской, Брянской, Курской областях, Республике Крым и Севастополе", - сказал Мишустин.

По его словам, такое решение поможет развитию отечественного бизнеса, в том числе в смежных сферах.

В целом премьер подчеркнул важность помощи приграничным с зоной боевых действий территориям, чтобы обеспечить на них условия для восстановления экономики.