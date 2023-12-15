Кабмин направит около 4,5 млрд рублей на компенсации авиаперевозчикам на Дальнем Востоке

Всего в 2023 году на эту программу с учетом ранее выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит около 4,5 млрд рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для дальневосточных льготников, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В 2023 году около 4,5 млрд рублей будет направлено на субсидирование авиаперелетов для льготников из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока. Средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок", - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году на эту программу с учетом ранее выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 млрд рублей, добавили в кабмине.

Программа субсидирования авиаперевозок льготников из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальнего Востока была запущена в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России.

Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи.

Работа идет в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".