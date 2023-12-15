Бюджет Липецкой области на 2024 год приняли с расходами около 120 млрд рублей

Доходы региональной казны составят 104 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета депутатов приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2024 год с доходной частью около 104 млрд рублей и расходной частью около 120 млрд рублей, из которых 10 млрд направят на социальную поддержку населения. Об этом сообщил журналистам председатель облсовета Владимир Сериков.

"Основные параметры бюджета - около 104 млрд рублей по доходам и около 120 млрд рублей по расходам. То есть у нас есть бюджетный дефицит в размере 16 млрд рублей, который будет рефинансироваться за счет переходящих остатков средств с прошлого года. 10 млрд рублей в этом бюджете занимает социальная поддержка населения, эта цифра увеличилась более чем в два раза за 5 лет", - сказал Сериков.

Говоря о наиболее важных социально ориентированных расходных статьях бюджета, Сериков отметил, что в бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов запланирован капитальный ремонт 50 школ региона, на это выделяется 6 млрд рублей.

"Дополнительно выделяются большие средства на комплексное развитие сельских территорий, это федеральные деньги. Равно как и на поддержание такого проекта, как социальные контракты, которые пользуются большой популярностью в нашей области, и все больше людей стремятся ими воспользоваться и успешно пользуются", - рассказал спикер парламента.

Как сообщает пресс-служба облсовета, на обеспечение социальных контрактов федеральный бюджет выделит региону 2 млрд 800 млн рублей в 2024 году и 6 млрд в течение 2024-2026 годов. В 2024 году с жителями Липецкой области планируется заключить 5 тысяч социальных контрактов.

В пресс-службе добавили, что бюджет сохранит социальную направленность. Запланирована реконструкция ряда социальных учреждений в муниципалитетах, около 3 млрд рублей выделяется на строительство хирургического корпуса детской областной больницы, 1,1 млрд рублей направят на закупку 300 квартир для детей-сирот, говорится в сообщении.