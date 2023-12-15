Новак заявил, что РФ и КНР обсудили "Силу Сибири - 2"

Продолжаются переговоры по коммерческому контракту, рассказал вице-премьер РФ

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Российская и китайская делегации обсудили реализацию проекта "Сила Сибири - 2". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем.

"Обсуждали сегодня этот проект, обсудили текущий статус, состояние разработки, технико-экономическое обоснование, которое уже сделано, проведение проектно-изыскательских работ, продолжаются переговоры по коммерческому контракту", - отметил вице-премьер.