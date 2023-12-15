Набиуллина заявила о снижении зависимости экономики РФ от нефти и газа

Доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась, подчеркнула глава ЦБ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Зависимость российской экономики от нефти и газа снизилась, доля нефтегазового сектора в ВВП страны уменьшилась. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Доля нефтегазового сектора в ВВП уменьшилась - как за счет сокращения добычи нефти и особенно - газа, так и за счет роста в других секторах. То есть в этом смысле можно сказать, что зависимость нашей экономики стала менее значимой", - сказала она.

По словам Набиуллиной, одним из механизмов, снижающих зависимость экономики, бюджета и курса рубля от конъюнктуры цен на нефть и газ, является бюджетное правило. Поэтому важно его сохранить, отметила глава ЦБ.