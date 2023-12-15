СМИ: экспорт датской обуви в РФ вырос в четыре раза с 2020 года

По данным Radio4 Morgen, это произошло благодаря тому, что компания ECCO, в отличие от других производителей обуви, продолжает работать в России

СТОКГОЛЬМ, 15 декабря. /ТАСС/. Экспорт обуви из Дании в РФ с 2020 года увеличился в четыре раза. Как сообщает датская радиостанция Radio4 Morgen со ссылкой на данные Статистического управления королевства, это произошло благодаря тому, что датская компания ECCO, в отличие от других производителей обуви, продолжает работать в России.

Статистика показывает, что Дания никогда не экспортировала в Россию столько обуви, сколько сейчас. В 2022 году объем экспорта достиг 108 млн крон ($15,87 млн), а в этом, как ожидается, будет еще выше.

ECCO - крупнейший производитель обуви в Дании. По словам председателя датской отраслевой организации Skobranchen Йоргена Кребса, компания остается единственной в Дании, продолжающей экспортировать свою продукцию в Россию. Хотя западные страны ввели против Москвы огромное количество санкций, бизнес ECCO в РФ не нарушает этих ограничений и не является незаконным.

У ECCO 250 магазинов в России. Директор компании Панос Митарос заявил в марте 2022 года, что производитель останется в России, чтобы поддержать 1 840 своих сотрудников и их семьи.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил Radio4 Morgen, что власти постоянно контролируют соблюдение датскими компаниями всех правил, касающихся ведения бизнеса в России. "Но очевидно, что компаниям следует тщательно обдумать свое положение, даже если они оказались в сложной и трудной ситуации", - предупредил он.