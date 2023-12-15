Кабмин упрощает доступ к цифровым экспериментальным правовым режимам

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство уделяет особое внимание внедрению цифровых инноваций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России упрощает доступ к цифровым экспериментальным правовым режимам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что правительство уделяет особое внимание внедрению цифровых инноваций, ранее уже были установлены экспериментальные правовые режимы. "Речь идет о применении особого механизма для их участников - так называемых регуляторных песочницах. Этот механизм помогает крупному, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям снижать издержки и способствует запуску передовых проектов в самых разных сферах. Среди них - онлайн-сервисы для финансовых и государственных услуг, авиация, телемедицина, робототехника в сельском хозяйстве и многие другие", - пояснил Мишустин.

"Сегодня примем решение об упрощении доступа к таким программам, чтобы еще больше компаний могли ими воспользоваться. Для этого предлагается сократить перечень подаваемых документов. И рассматриваться они будут как минимум в два раза быстрее", - указал премьер.

Говоря об уже достигнутых результатах, он отметил, что в рамках развития беспилотного транспорта по трассе М-11 "Нева" перевезено 10 тысяч тонн грузов, пройдено более 600 тысяч км. Кроме того, беспилотное такси совершило свыше 12 тысяч поездок. "И это лишь небольшая часть результатов, которых нам удалось достичь", - подчеркнул Мишустин.

Он выразил надежду, что новые меры позволят оперативнее внедрять перспективные разработки во всех отраслях экономики на благо людей.