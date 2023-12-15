Кабмин разработал поправки в закон о теплоснабжении для его повышения надежности

Новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям жилищно-коммунального хозяйства, промышленным предприятиям

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"С учетом экстремально низких температур в северных субъектах нашей страны особенно важно, чтобы без сбоев работали котельные, инженерные сети и технологическое оборудование в каждом городе, в каждом поселке и чтобы в домах людей было всегда тепло, - сказал он. - Для этого правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду. В том числе - по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в тех случаях, когда это необходимо".

Премьер уточнил, что новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям жилищно-коммунального хозяйства, промышленным предприятиям, а федеральный центр получит право на установление критериев надежности теплоснабжения, что станет еще одним рычагом для повышения качества инфраструктуры на местах.