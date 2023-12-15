Набиуллина заявила, что все санкционные банки России продолжают работать

По словам главы Банка России, рисков их неустойчивости нет

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Все российские банки, против которых были введены санкции, продолжают работать, рисков их неустойчивости нет. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Все российские банки, против которых были введены санкции, продолжают работать . Это первое. Адаптируют свою бизнес модель к новым рыночным условиям, показывают прибыльность. И нет оснований полагать, что у вновь попадающих под санкции банков дела сложатся принципиальным образом как-то иначе. Уверены, что они адаптируют свои бизнес модели и продолжат работать", - сказала Набиуллина.