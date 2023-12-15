Белоруссия выразила готовность поставить в РФ излишки яиц и куриного мяса

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Сергея Бартоша, в Белоруссии производство куриных яиц опережает потребности населения на 20-25%

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки курных яиц и мяса. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош, комментируя ситуацию с дефицитом яиц, которая сложилась в РФ.

"В Россию мы будем поставлять излишки продукции. Пока что никаких конкретных планов по объемам поставок нет, поскольку потребление яиц в Беларуси тоже растет, - приводит слова министра агентство БелТА. - Таким образом, сперва концентрируемся на обеспечении нашего населения яйцами и мясом курицы, а уже на втором месте - помощь России". Глава ведомства отметил, что Минсельхозпрод находится "в плотном контакте с министром сельского хозяйства РФ по данному вопросу".

По словам Бартоша, в Белоруссии производство куриных яиц опережает потребности населения на 20-25%. "Внутреннему рынку необходимо 140 млн яиц, а на российский рынок поставляем 70 млн штук. По курице тоже никаких проблем нет, полки магазинов полностью укомплектованы, - сказал министр. - За прошлый месяц мы поставили в Россию на 70 тыс. тонн мяса курицы больше, чем за аналогичный период предыдущего года". По его словам, ситуация в республике с обеспечением продовольствием контролируемая, вопрос на особом внимании правительства.

В четверг российский президент Владимир Путин заявил о наличии проблем в стране с яйцами и некоторыми породами скота. Он отметил, что ряд стран, включая Белоруссию, готовы помочь с поставками этой продукции.