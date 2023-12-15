Рубль перешел к снижению после заявления ЦБ о завершении цикла повышения ставки

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже перешел к снижению на фоне заявления ЦБ о завершении цикла повышения ключевой ставки, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной курс доллара снижался на 0,08%, до 89,79 руб., евро - на 0,14%, до 98,66 руб. Курс юаня к рублю находился на уровне 12,628 руб. (-0,21%), свидетельствуют данные торгов на 15:00 мск.

Согласно данным на 15:30 мск, курс доллара перешел к укреплению до 0,44% и находился на уровне 90,27 руб., евро торговался на уровне 98,99 руб. (+0,19%). Юань находился на отметке в 12,662 руб. (+0,06%).

К 16:15 мск курс доллара на Московской бирже замедлил рост и находился на отметке в 90,17 руб. (+0,33%), евро рос на 0,02%, до 98,82 руб., юань терял 0,04%, опускаясь до 12,65 руб.

Совет директоров ЦБ 15 декабря повысил ключевую ставку до 16% с 15% годовых. При этом регулятор заявил, что близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут приниматься исходя из динамики инфляции.