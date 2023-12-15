Национализированную недвижимость Коломойского продали в Крыму за 446 млн рублей

Договор заключат по начальной цене, так как на аукцион заявилась только одна компания

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Распорядительная дирекция имущества Республики Крым продала за 446,4 млн рублей национализированную недвижимость украинского олигарха Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, в том числе центр водного спорта "Европа", следует из данных системы ГИС "Торги".

О том, что имущество центра принадлежит Коломойскому через компанию "Транспорт логистик", ранее сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"Принято решение о признании только одного претендента участником - ООО "ИНВЕСТ-ГРУПП". Договор заключается с указанным лицом по начальной цене договора", - говорится в протоколе рассмотрения заявок.

Кроме самого центра площадью более 8,7 тыс. кв. м, в лот вошли расположенные рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные стены. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 223,2 млн рублей. Прием заявок окончен 14 декабря, сам аукцион пройдет 18 декабря.

Центр водного спорта "Европа" расположен на первой линии побережья Черного моря. Согласно данным с сайтов местных туроператоров, в здании 67 гостиничных номеров категорий от "стандарта" до "люкса", а также тренажерный зал, конференц-зал, ресторан, сауна.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо". В 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составили 1,8 млрд рублей.