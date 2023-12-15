В Коми на 36% за год увеличилось число резидентов АЗРФ

В регионе 34 компании, которые имеют такой статус, заявили проекты на 2,024 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 15 декабря. /ТАСС/. Количество резидентов Арктической зоны Российской Федерации увеличилось в Республике Коми за 2023 год на 36%, сообщили ТАСС в центре "Мой бизнес".

"Статус резидента Арктической зоны РФ получили в этом году 9 компаний, всего 34 предприятия сейчас имеют такой статус. Они заявили проекты с инвестициями в объеме 2,024 млрд рублей и созданием 852 новых рабочих мест", - сообщили ТАСС в центре.

Компании намерены реализовать проекты в сфере добычи полезных ископаемых, переработке, транспорте, строительстве, туризме, медицине и социальной сфере, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"Крупнейший проект - это завод по производству карбида кальция и ферросплавов в Инте. Проект на стадии поставки и монтажа оборудования, завод намерен запуститься в 2024 году. Впервые в этом году резиденты заявили медицинские проекты - это многопрофильная медицинская клиника и кабинет комплексного восстановления в Усинске. Есть проекты в сфере IT - это разработка проектов в области промышленной и пожарной безопасности", - сообщили в центре.

Потенциальными резидентами в Коми зарегистрированы 72 предприятия. Они намерены реализовать проекты более чем на 5 млрд рублей и создать более 1 тыс. новых рабочих мест.

В состав Арктической зоны России в Коми входят четыре муниципалитета из 20 - Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район.