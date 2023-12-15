Ташкент настроен на расширение промышленной кооперации между Узбекистаном и РФ

Вице-премьер Жамшид Ходжаев заявил, что страна настроена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество для роста взаимной торговли и расширения промышленной кооперации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана, Ташкент настроен на расширение промышленной кооперации между двумя странами. Об этом заявил вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев на прошедшем в Москве очередном заседании узбекско-российской межправкомиссии (МПК).

"Россия традиционно является одним из основных наших торгово-экономических партнеров, у нас достигнуто взаимопонимание по широкому спектру вопросов, мы настроены на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество для роста взаимной торговли, реализации инвестиционных проектов и расширения промышленной кооперации между нашими странами", - сказал Ходжаев.

По его словам, в последние годы установилась добрая традиция регулярных встреч глав Узбекистана и России в различных форматах. "И эти встречи всегда сопровождаются насыщенной и качественной тематикой, ориентированной на новые грани взаимодействия двусторонних отношений, и во многом благодаря этому у нас сложился высокий уровень стратегических и союзнических отношений с Российской Федерацией", - подчеркнул вице-премьер.

Как заявил Ходжаев, необходимо отметить интенсивность диалога на уровне сопредседателей межправкомиссии и проделанную в 2023 году совместную работу в ходе 12 заседаний МПК по всем приоритетным направлениям. "Во-первых, надо отметить конкретные достигнутые результаты. Объем товарооборота вырос в январе - октябре текущего года и уже приблизился к $8 млрд, в том числе за счет поставок узбекской продукции в РФ на сумму $2,7 млрд и импорта российских товаров в Узбекистан на $5,2 млрд. Объем освоенных российских инвестиций в экономику Узбекистана за январь - сентябрь 2023 года составил $1,4 млрд", - подчеркнул вице-премьер.

"Мы приветствуем реализацию ряда достигнутых ранее договоренностей и определение новых инициатив взаимовыгодного сотрудничества и благодарим российскую сторону за активное участие в этом конструктивном диалоге", - добавил он.