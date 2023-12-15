Повышение ключевой ставки ЦБ и отказ ОКР от поддержки спортсменов. Главное за 15 декабря

Повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых. В ЦБ отметили, что для вoзвращения инфляции к цели в 2024 гoду и ее дальнейшей стабилизации вблизи 4% предпoлагается продолжительный период пoддержания жестких денежно-кредитных услoвий в экономике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что основной эффект от повышения ключевой ставки будет в 2024 году.

Отказ ОКР от поддержки спортсменов

Олимпийский комитет России не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Ранее в МОК сообщили, что шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Играх.

Приостановка продаж книг Акунина и Быкова

Сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" объявила о приостановке продаж книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Основанием для этого стали антироссийские высказывания авторов, которые вызвали общественный резонанс, уточнили в пресс-службе сети. В издательстве АСТ сообщили, что решили приостановить распространение книг Акунина и Быкова.

Новые санкции Японии против России

В Японии ввели новый пакет санкций против России. Впервые в списке оказались компании из третьих стран, которые, как полагают в Токио, помогали Москве обходить рестрикции. Под санкции подпали 35 физлиц, 100 компаний из России, а также 7 фирм из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана. Также под запретом окажется импорт алмазов из РФ для непромышленного использования. Мера начнет действовать с 1 января 2024 года. В отдельном списке оказались 43 компании и организации, чьи активы будут заморожены в случае обнаружения.

Взрыв гранат в сельсовете на западе Украины

Во время сессии депутат взорвал гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины. В результате инцидента пострадали 26 человек. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии. В полиции выясняют мотивы преступления.