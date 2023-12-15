Приставам добавят взыскание в цифровых рублях и особый порядок с малыми долгами

В частности, законопроект предлагает некоторые изменения во взаимодействие судебных приставов с банками

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские судебные приставы с 1 июля 2024 года смогут взыскивать долги в цифровых рублях, а также применять особый порядок при взыскании долгов в размере менее 30 тыс. рублей. Это предполагает подготовленный Минюстом России законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве", опубликованный для общественного обсуждения.

В нем впервые в закон "Об исполнительном производстве" вносится норма, что исполнение судебного акта, акта другого органа и должностного лица (например, при взыскании штрафов - прим. ТАСС) осуществляется как за счет заработной платы и иных доходов должника либо денежных средств, находящихся на счетах должника в банке, так и за счет цифровых рублей, учитываемых на счете цифрового рубля должника.

Особый порядок

Законопроект также предполагает введение с 1 июля 2024 года особенности взыскания долгов в размере до 30 тыс. рублей. Они будут взыскиваться лишь за счет денежных средств граждан - зарплат или иных доходов, денежных средств на счетах должника в банке или иной кредитной организации, цифровых рублей. Арест на имущество должника с суммой долга менее 30 тыс. рублей будет исключен, как и объявление розыска имущества таких должников. А при отсутствии в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, цифровых рублей, учитываемых на счете цифрового рубля должника, или доходов, на которые может быть обращено взыскание, исполнительное производство будет оканчиваться с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу.

Этот порядок не будет распространяться на исполнительные документы о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о взыскании алиментов, о возмещении ущерба от преступления, о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и долгов по зарплате лицам, работавшим по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.

Взаимодействие с банками

Законопроект предлагает также некоторые изменения во взаимодействие судебных приставов с банками. Так, банки должны будут уведомлять приставов о наличии средств на счетах должника в рублях, иностранной валюте, драгоценных металлов, в объеме, не превышающем размер взыскиваемой задолженности с учетом исполнительского сбора.

По исполнительным производствам на сумму более 30 тыс. рублей, если суммарный объем денежных средств и драгоценных металлов на счетах должника на день поступления в банк запроса судебного пристава-исполнителя недостаточен для погашения долга, "банк или иная кредитная организация <…> представляют сведения об известных им иных ценностях (имуществе) и имущественных правах должника". В действующей редакции закона говорится, что приставы могут запрашивать банки об "иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках" и "иные сведения об имуществе должника".

В законе впервые прописывается и очередность наложения ареста на счета должника в банке. В первую очередь на текущие или расчетные счета в рублях, начиная со счета с наиболее поздней датой открытия, затем с текущих или расчетных счетов в иностранной валюте, в третью очередь со счетов по вкладам (депозитам) в рублях, в четвертую очередь со счетов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте, в пятую очередь со счетов в драгоценных металлах, и в шестую - со счетов по вкладам (депозитам) в драгоценных металлах.