Девелопер "Эталон" меняет кипрскую регистрацию на калининградскую

Головной офис группы на территории острова Октябрьский предлагается создать не позднее девяти месяцев со дня принятия решения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров девелоперской группы "Эталон" одобрило смену регистрации с Кипра на Калининградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Компания приступает к процедуре по исключению из реестра регистратора компаний Кипра и переносу своего юридического адреса в специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области РФ и регистрации в качестве компании, продолжающей свою деятельность, в форме международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом РФ без роспуска и повторного образования", - говорится в материалах.

Отмечается, что головной офис группы на территории острова Октябрьский предлагается создать не позднее девяти месяцев со дня принятия решения.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. В 2021 году компания начала программу региональной экспансии. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 8,9 млн кв. м.