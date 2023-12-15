Трутнев прогнозирует достижение торговли ДФО с Северо-Востоком КНР $27 млрд

В 2022 году товарооборот составил $22 млрд, отметил вице-премьер

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Торговый оборот между российским Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая в 2023 году достигнет $27 млрд. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на прошедшем в Пекине заседании межправкомиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

"Китай - ключевой экономический партнер нашей страны на Дальнем Востоке. Товарооборот между дальневосточными регионами и северо-восточными провинциями Китая устойчиво растет. За 10 лет он увеличился вдвое, в 2022 году составил $22 млрд. Ожидаем, что в 2023 он достигнет $27 млрд", - сказал Трутнев на встрече с сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны, вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

На заседании межправкомиссии обсуждалось усиление российско-китайского взаимодействия на Дальнем Востоке. По большинству экономических показателей, таких как инвестиции в основной капитал, рост промышленного производства, ввод жилья, добыча угля, производство золота и сельскохозяйственной продукции, Дальний Восток развивается быстрее других территорий России, отметил Трутнев.

Он рассказал, что на территории Дальнего Востока создана эффективная система мер государственной поддержки - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона Российской Федерации, специальный режим на Курильских островах. Большую долю в портфеле проектов, реализуемых с привлечением иностранного капитала, занимают китайские инвесторы, отметил он.

"На Дальнем Востоке в преференциальных режимах реализуется 49 инвестиционных проектов с участием китайского капитала с общим объемом инвестиций почти $9 млрд. В целом ряде крупных инвестиционных проектов китайские компании являются поставщиками технологий, выполняют комплексные подряды и участвуют в пусковых работах по объектам", - рассказал Трутнев.

Российский вице-премьер указал, что одной из возможностей расширения сотрудничества может стать создание международной территории опережающего развития. Российская сторона готова обсуждать с китайской стороной условия сотрудничества, которые соответствуют взаимным интересам, добавил он.